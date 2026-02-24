Percheziții la Mărgineni, într-un dosar de furt calificat. Prejudiciu de 11.000 de lei

Marți 24 februarie 2026, polițiștii din Florești au pus în executare două mandate de percheziție domiciliară în localitatea Mărginenii de Jos. Dosarul deschis este pentru infracțiunea de furt calificat.
Din primele informații, este vorba de furturi repetate, dintr-o casă din satul Mărginenii de Jos. Bănuiții, ar fi sustras din casa unor vecini, în repetate rânduri, mai multe produse cum ar fi sticle de whisky, boxe, chiar și o trotinetă. Valoarea estimată a prejudiciului s-a ridicat la aproximativ 11.000 de lei.
„Din cercetările efectuate a rezultat că, în perioada decembrie 2025 – februarie 2026, persoanele bănuite de comiterea faptelor ar fi sustras mai multe bunuri dintr-un imobil situat în satul Mărginenii de Jos, județul Prahova”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.
În urma perchezițiilor, două persoane au fost conduse la sediul unității de poliție, pentru audieri și dispunerea măsurilor legale care s-au impus.
Activitățile au beneficiat de sprijinul luptătorilor din cadrul Serviciului pentru Acțiuni Speciale Prahova.
„Cercetările sunt continuate în vederea stabilirii cu exactitate a situației de fapt și luării măsurilor procesual-penale în consecință, cu respectarea drepturilor și garanțiilor procesuale prevăzute de lege”, au mai transmis reprezentanții IPJ.