Avertisment dur al Baroului Prahova: fenomenul „avocaturii clandestine” ia amploare. Urmează plângeri penale

Baroul Prahova trage un semnal de alarmă cu privire la un fenomen tot mai vizibil: exercitarea ilegală a profesiei de avocat. Decanul Baroului Prahova, Răzvan-Toma Stănciulescu, a transmis un avertisment public privind avocatura clandestină.

Conducerea Baroului precizează că, în urma monitorizărilor și a sesizărilor primite, au fost identificate mai multe persoane care, fără a deține calitatea legală de avocat, utilizează neautorizat titulatura de „avocat” sau pretind că reprezintă cabinete de consultanță juridică. Mai mult, acestea folosesc ilegal și însemne care să le confere aparență de legalitate, cum ar fi purtarea robei sau afișarea însemnelor unui barou.

Falși avocați, depistați în urma sesizărilor

„Avem de-a face cu un adevărat fenomen al «falsului avocat», lucru descoperit în urma sesizărilor și ulterior a monitorizărilor făcute de către Barou. Profesia de avocat poate fi exercitată doar de persoanele înscrise în tabloul unui barou membru al Uniunii Naţionale a Barourilor din România (UNBR).

Exercitarea fără drept a unei profesii se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă. În plus, utilizarea titulaturii și a însemnelor (robă, sigle) în campanii de promovare, pe site-uri web, reţele sociale sau panouri publicitare constituie probă directă a intenției de a induce publicul în eroare și este sancționată penal.

Baroul Prahova va formula plângeri penale împotriva tuturor persoanelor care uzurpă calitatea de avocat”, a transmis decanul Baroului Prahova, Răzvan-Toma Stănciulescu, printr-un comunicat de presă.

Somație publică pentru cei care practică ilegal avocatura

Pe lângă plângerile penale anunțate, reprezentanții Baroului Prahova somează persoanele care practică avocatura clandestină să elimine imediat, de pe orice platformă media, sintagmele „avocatură”, „avocat”, „consiliere juridică” și orice simbol care sugerează calitatea de avocat.

De asemenea, acestea sunt somate să înceteze de îndată orice activitate de consultanță sau reprezentare juridică rezervată prin lege exclusiv avocaților.

Cum verifici dacă un avocat este autorizat

Decanul Baroului face apel și la cetățeni să manifeste prudență atunci când apelează la servicii juridice, în special în mediul online.

„Pentru a nu cădea victima unor potențiali infractori, rugăm cetățenii să verifice cu strictețe identitatea celor care își oferă serviciile juridice online. Un avocat legal poate fi verificat în timp real accesând următoarele platforme oficiale: www.baroul-prahova.ro (Tabloul avocaților din județ), www.ifep.ro sau www.cautavocat.ro (portalurile naționale ale UNBR)”, a mai transmis Răzvan-Toma Stănciulescu în comunicatul de presă.

Cei prinși riscă închisoarea

