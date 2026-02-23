Accident pe DN1, la Comarnic – Posada. Trei persoane au ajuns la spital

Luni, 23 februarie 2026, s-a produs un accident rutier pe DN1, în zona Posada, Comarnic. Potrivit primelor informații trei persoane au ajuns la spital. La momentul transmiterii informațiilor traficul se desfășura alternativ.

Potrivit primelor informații, în accident au fost implicate două autoturisme. Unul dintre acestea, marca Audi, condus de un bărbat de 35 de ani, se deplasa pe sensul de mers spre Ploiești și, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de drum a intrat pe contrasens. În urma pătrunderii pe contrasens s-a lovit frontal de un autoturism care circula regulamentar din sens opus, condus de un bărbat de 41 de ani.

În urma producerii accidentului, ambii șoferi au fost răniți și o femeie pasager, de 32 de ani, care se afla în autoturismul care a provocat accidentul.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul etilotest și rezultatele au fost negative.

„În cauză a fost deschis dosar penal pentru vătămare din culpă”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

La fața locului au intervenit și pompierii ISU Prahova

Pompierii ISU Prahova au intervenit cu o autospecială de stingere, precum și echipaje ale Detașamentului Sinaia, cu o autospecială de stingere și o ambulanță SMURD.

„În accident au fost implicate două autoturisme, în care se aflau trei ocupanți. Toate persoanele au fost găsite conștiente, au fost asistate medical la fața locului și, din fericire, nu au fost înregistrate persoane încarcerate.

În final, toți cei trei ocupanți, care au suferit diverse traumatisme, au fost transportați la UPU Ploiești, cu echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Prahova și SMURD, pentru investigații suplimentare și tratament de specialitate”, au transmis reprezentanții ISU Prahova.