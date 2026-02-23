Furt cu trolerul din Hypermarketul Carrefour de la Blejoi

Sâmbătă, 21 februarie 2026, doi tineri au încercat să fure produse din Hypermarketul Carrefour de la Blejoi, cu ajutorul unui troler, tot din magazin.

Potrivit surselor, aceștia au sustras de pe rafturi mai multe produse, pe care le-au introdus într-un troler, luat tot din magazin, cu care au încercat să părăsească incinta magazinului. Valoarea totală a pagubei ar fi fost de 1.500 de lei.

Potrivit reprezentanților IPJ Prahova, polițiștii din cadrul Secției nr. 3 Poliție Rurală Blejoi au fost sesizați sâmbătă, de către dispeceratul unei societăți comerciale din comuna Blejoi, cu privire la faptul că doi tineri au sustras din incinta acesteia mai multe bunuri, în valoare totală de aproximativ 1.500 lei.

În urma verificărilor cei doi tineri au fost identificați ca fiind din municipiul Ploiești și având vârstele de 16 și, respectiv, 17 ani.

Potrivit surselor apropiate anchetei, tânrul de 17 ani nu este la prima abatere de acest fel. Acesta, având la activ, mai multe furturi, printre care și unul al unui autoturism, după împlinirea vârstei de 16 ani.

„În urma probatoriului administrat, față de tânărul de 17 ani a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, care a fost înlocuită la data de 22 februarie cu măsura controlului judiciar pentru o perioadă de 60 de zile.

Cercetările sunt continuate de către polițiști în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.