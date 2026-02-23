Sondaj: În ce ar trebui să investească primăriile taxele și impozitele majorate în 2026?

În contextul majorării taxelor și impozitelor locale în 2026, vrem să aflăm opinia cititorilor: care ar trebui să fie prioritățile reale ale administrațiilor locale?

De la 1 ianuarie taxele și impozitele locale pentru locuințe, terenuri și mașini s-au dublat și chiar triplat în unele cazuri. Cei mai afectați au fost proprietarii de locuințe, în special persoanele cu dizabilități pentru care facilitățile fiscale au fost eliminate.

În acest context, vă invităm să răspundeți la întrebarea În ce ar trebui să investească primăriile taxele și impozitele majorate în 2026? cu una dintre opțiunile sondajului de mai jos:

