Sondaj: În ce ar trebui să investească primăriile taxele și impozitele majorate în 2026?

Marius Nica
Autor: Marius Nica
taxe 2026

În contextul majorării taxelor și impozitelor locale în 2026, vrem să aflăm opinia cititorilor: care ar trebui să fie prioritățile reale ale administrațiilor locale?

De la 1 ianuarie taxele și impozitele locale pentru locuințe, terenuri și  mașini s-au dublat și chiar triplat în unele cazuri. Cei mai afectați au fost proprietarii de locuințe, în special persoanele cu dizabilități pentru care facilitățile fiscale au fost eliminate.

În acest context, vă invităm să răspundeți la întrebarea În ce ar trebui să investească primăriile taxele și impozitele majorate în 2026? cu una dintre opțiunile sondajului de mai jos:

La precedentul sondaj, peste 1700 de cititori au răspuns la întrebarea Având în vedere creșterea ratei inflației, cu cât vi s-a scumpit coșul săptămânal de cumpărături? astfel:

sondaj

Sondaj Observatorul Prahovean

