Văduva artistului Gabriel Cotabiță, reținută într-un dosar de proxenetism

Văduva artistului Gabriel Cotabiță, Alina Cotabiță, a fost reținută într-un dosar de proxenetism, în urma unei anchete care vizează două saloane de masaj erotic din București.

Potrivit anchetatorilor, managerii și angajații celor două saloane ar fi permis mai multor femei să întrețină relații sexuale contra cost, activități desfășurate în mod organizat.

Acuzațiile procurorilor

Surse din anchetă, citate de Știrile Pro TV, susțin că Alina Cotabiță ar fi administrat activitatea unuia dintre saloane, situat în centrul Capitalei, și ar fi coordonat promovarea online a serviciilor oferite de angajate, pe o perioadă de aproximativ un an.

În urma perchezițiilor, polițiștii au descoperit și ridicat sume importante de bani, despre care procurorii susțin că provin din activități de prostituție: aproape 100.000 de euro și 370.000 de lei. De asemenea, au fost confiscate laptopuri și telefoane mobile, considerate probe relevante în dosar.

Opt persoane reținute

Alina Cotabiță și alți șapte suspecți au fost reținuți pentru 24 de ore și urmează să fie prezentați în fața magistraților cu propuneri legale.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească întinderea exactă a activităților și eventualele alte persoane implicate în acest caz.

UPDATE Alina Cotabiță a fost plasată în arest la domiciliu.