Cuplu reținut în urma unui accident în Băicoi. Bărbatul și-a lăsat iubita beată și fără permis la volan. Ulterior, și el a produs un accident

O tânără în vârstă de 26 de ani și un bărbat în vârstă de 30 de ani au fost reținuți pentru 24 de ore în urma a două accidente rutiere produse duminică în Băicoi.

Cercetările au stabilit că ambii se aflau sub influența alcoolului, iar în cazul femeii, polițiștii au constatat că nu deține permis de conducere.

„În cursul aceleiași zile, în jurul orei 11.30, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui eveniment rutier pe o stradă din orașul Băicoi.

Din verificările efectuate a rezultat faptul că o tânără, în vârstă de 26 de ani, aflată la volanul unui autoturism, ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi intrat în coliziune cu două autoturisme staționate.

Ulterior producerii evenimentului, aceasta ar fi schimbat locul cu pasagerul din dreapta față, un bărbat de 30 de ani, care ar fi condus autoturismul aproximativ un kilometru, până în momentul în care ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare și ar fi părăsit partea carosabilă.

La scurt timp, în urma activităților specifice desfășurate, polițiștii au depistat autovehiculul și persoanele implicate, procedând la legitimarea și verificarea acestora, precum și la luarea măsurilor legale ce se impuneau pentru prevenirea și combaterea faptelor de natură penală”, au transmis reprezentanții Poliției Prahova.

În urma verificărilor în bazele de date, s-a stabilit faptul că tânăra nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.

Totodată, aceasta a fost testată cu aparatul etilotest, rezultatul indicând o valoare de 0,51 mg/l alcool pur în aerul expirat. Bărbatul de 30 de ani a fost, de asemenea, testat, aparatul indicând o valoare de 0,61 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Ambele persoane au fost conduse la o unitate medicală, în vederea prelevării mostrelor biologice de sânge, pentru stabilirea cu exactitate a alcoolemiei.

În baza probatoriului administrat, polițiștii au dispus reținerea celor două persoane pentru 24 de ore, acestea urmând să fie prezentate unității de parchet competente, pentru analizarea oportunității dispunerii unei alte măsuri preventive.