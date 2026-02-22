DN1, primul loc în topul accidentelor rutiere din 2025: zeci de morți și sute de răniți

Drumul Național 1 (DN1), artera principală care leagă Bucureștiul de Valea Prahovei și Brașov, își păstrează, și în 2025, o reputație tragică în statisticile accidentelor rutiere din România, potrivit libertatea.ro.

Conform datelor furnizate de Poliția Română și prezentate în rapoartele oficiale, DN1 a ocupat primul loc în topul accidentelor mortale pe țară în anul trecut, chiar și în contextul unor măsuri sporite de siguranță rutieră.

Pe parcursul anului 2025 au fost consemnate 425 de accidente pe această rută, soldate cu un bilanț grav al victimelor: 48 de persoane și-au pierdut viața, 53 au fost rănite grav, iar peste 550 au avut răni ușoare.

Statisticile arată că, în ciuda montării unor separatoare de sens și a altor măsuri tehnice, factorul uman rămâne principalul generator de pericol.

Polițiștii rutieri evidențiază viteza excesivă și depășirile neregulamentare ca fiind printre cauzele majore ale evenimentelor grave.

De asemenea, traversările nepermise și prezența obstacolelor neașteptate, cum ar fi atelajele hipo în zona localităților, contribuie la riscul ridicat al circulației pe DN1.

În lipsa unor alternative viabile la această arteră intens circulate, cum ar fi drumurile ocolitoare sau autostrăzile, DN1 continuă să atragă traficul intens de la nivel național, punând presiune pe șoferi și infrastructură.