Turneul SoNoRo Conac ajunge la Ploiești și la Sinaia săptămâna viitoare

Turneul SoNoRo, care are ca scop punerea în valoare a clădirilor de patrimoniu cu ajutorul muzicii de camera, ajunge în Prahova săptămâna viitoare. Mai exact, miercuri, 25 februarie 2026, de la ora 18:00, va avea loc un concert la Muzeul Județean de Artă Prahova „Ion Ionescu-Quintus”, iar joi, 26 februarie 2026, tot cu începere de la ora 18:00, se va ține un concert la Cazinoul din Sinaia. Accesul la concerte este liber, în baza unei rezervări pe site-ul https://conac.sonoro.org/.

Ce este turneul SoNoRo

Potrivit organizatorilor, turneul SoNoRo Conac a ajuns de-a lungul anilor în peste 140 de clădiri istorice și a avut un impact vizibil în domenii variate. Din punct de vedere cultural, proiectul a adus muzica de cameră în spații atipice și a crescut accesul publicului la repertoriul clasic în medii neconvenționale. Astfel, a fost creată o experiență artistică în care a fost integrată istoria locală, apreciată atât de cunoscători, cât și de neinițiați.

Sub aspect turistic, concertele SoNoRo Conac au dus publicul în locuri uitate, stimulând interesul autorităților și al comunităților locale. În termeni de conservare, proiectul a accentuat nevoia protejării patrimoniului architectural și repunerea acestuia în circuitul turistic.

„Începe ediția nr. 14 și suntem încântați să pornim din nou la drum! În acest an, ne vom continua călătoriile în clădiri de patrimoniu pe care le vom înnobila cu programe muzicale foarte frumoase și vom readuce în atenția comunităților locale grija față de moștenirea culturală de pe teritoriul României. Le suntem datori atât celor care au creat aceste spații, cât și acelora care se pot bucura în continuare de un trecut adus în contemporaneitate și onorat cum se cuvine.

În zgomotul acestui timp, un concert de muzică de cameră într-o clădire de patrimoniu este un prilej de reflecție și un moment de o frumusețe pură. Vă invităm alături de noi, în universul în care clădirile de patrimoniu se întâlnesc cu rafinamentul muzicii de cameră!” – a declarat Răzvan Popovici, directorul turneului SoNoRo Conac.

Artiștii care vor concerta în cadrul SoNoRo

În cadrul celor două concerte, vor susține recitaluri următorii artiști:

Kirill Troussov este recunoscut ca unul dintre cei mai importanți violoniști ai generației sale, fiind îndrumat de Sir Yehudi Menuhin încă de la o vârstă fragedă. Este invitat regulat în săli de concert prestigioase și la festivaluri internaționale de muzică renumite.

Răzvan Popovici s-a născut în Bucureşti într-o familie de muzicieni şi a început studiul violei cu tatăl său, Mugur Popovici. Ca solist, a cântat alături de Orchestrele de Cameră din Köln, Zürich si Kobe, Orchestra Națională Radio, Filarmonica „George Enescu”, Orchestra del Teatro Comunale di Bologna sau Liszt Chamber Orchestra de la Budapesta.

Pianistul Cristian Budu, un tânăr brazilian cu părinți români, apare ca o nouă referință pentru arta sa unică și realizările remarcabile. A câștigat Marele Premiu, Premiul Publicului și Premiul „Children’s Corner” la Concursul Internațional de Pian „Clara Haskil”, la cea de-a 50-a aniversare, în 2013.

Accesul la concerte este liber, în baza unei rezervări pe https://conac.sonoro.org/concerte/.