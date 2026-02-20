Doi bărbați au fost reținuți pentru tăiere ilegală de copaci la Florești

Joi, 19 februarie 2026, doi bărbați au fost reținuți, în urma activităților investigativ-operative desfășurate de către polițiștii din cadrul Secției de Poliție Rurală Florești, sub coordonarea procurorului de caz, pentru tăiere ilegală și furt de material lemnos. Împotriva acestora s-a dispus măsura reținerii pentru 24 de ore.

În urma cercetărilor desfășurate, s-a descoperit faptul că, în perioada 19–27 decembrie 2025, doi bărbați, cu vârstele de 53, respectiv 55 de ani, domiciliați în comunele Brebu și Bertea, județul Prahova, ar fi tăiat și sustras, în mod repetat, mai mulți arbori din specia anin din fondul forestier național.

Copacii ar fi provenit dintr-o suprafață forestieră aflată în administrarea Ocolul Silvic Muntenia, situată pe raza comunei Florești, județul Prahova. Prejudiciul a fost estimat la aproximativ 3.000 de lei.

„Astfel, la data de 19 februarie 2026, ca urmare a rezultatelor obținute în cadrul cercetărilor și pentru asigurarea bunei desfășurări a procesului penal, față de cei doi bărbați a fost dispusă măsura preventivă a reținerii pentru 24 de ore.

Polițiștii continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de tăiere fără drept de arbori din fondul forestier național, în formă continuată, și furt de arbori din fondul forestier național, în formă continuată, urmând ca la finalizarea acestora să fie propuse măsurile legale care se impun”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.