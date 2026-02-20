- Publicitate -
Trei localități din Prahova nu au curent electric de 72 de ore

Autor: Marius Nica
pana de curent

Trei localități din Prahova nu sunt alimentate nici astăzi cu energie electrică, după ninsorile abundente de marți seară.

Este vorba de Cheia, Valea Călugărească și Valea Cucului, unde sunt afectate aproape 800 de gospodării. Potrivit unei informări oficiale, avariile din zonele respective sunt ”în cercetare”, termenul pentru remediere fiind, deocamdată, indisponibil.

Reamintim că, în urma episodului de vreme severă, miercuri dimineață erau nealimentate 59 de localități din Prahova, cu aproape 90.000 de gospodării afectate.

Într-o comună, sătenii s-au mobilizat și au reușit să identifice înaintea angajaților de la electrica avaria care i-a lăsat în beznă și frig.

Observatorul Prahovean le-a publicat povestea aici: Mobilizare exemplară la Scorțeni: sătenii au găsit avaria care a lăsat 5.300 de oameni fără curent

 

