Cum se circulă în Prahova. Restricții pe A3 și A7, intervenții continue pe DN1 și drumurile județene

Circulația rutieră în județul Prahova se desfășoară, miercuri dimineață, în condiții specifice sezonului rece, potrivit unui comunicat transmis de Inspectoratul de Poliție Județean Prahova. Ninsorile din ultimele ore au afectat mai multe sectoare de drum național, județean și artere din municipiul Ploiești.

Probleme pe DN1. Strat de zăpadă frământată

Pe DN1 – E60, între kilometrii 39+300 și 88, traficul se desfășoară cu dificultate din cauza ninsorii și a stratului de zăpadă frământată, cu grosimi de aproximativ 3–4 centimetri. Utilajele de deszăpezire intervin permanent pentru menținerea viabilității carosabilului.

În sectoarele Bănești – Câmpina – Comarnic, circulația este normală, pe carosabil umed, fără depuneri consistente de zăpadă. În zona montană a DN1 – Sinaia, Bușteni și Azuga – traficul este fluent, în condiții de ninsoare ușoară și temperaturi negative.

Pe DN72, DN1B, DN1D și DN1A (Valea Popii – Cheia), circulația se desfășoară în condiții de iarnă, cu trafic normal spre redus și carosabil parțial acoperit cu zăpadă frământată. Intervențiile utilajelor sunt continue.

Trafic îngreunat pe DJ 101G, în zona Brazi

Pe drumurile județene, ninsorile au dus la acoperirea carosabilului cu zăpadă, circulația fiind îngreunată în mai multe localități.

Pe DJ 101A – DJ 101G, în zona Poienarii Burchii, Sârca, Tinosu și Brazi, traficul se desfășoară în condiții de iarnă. În zona Combinatului Brazi, pe DJ 101G, circulația este îngreunată din cauza unui ansamblu de vehicule care nu își poate continua deplasarea.

Carosabil acoperit cu zăpadă se înregistrează și pe:

DJ 100B – DJ 101F (Valea Călugărească, Dumbrava),

DJ 155, DJ 102, DJ 129, DJ 140 (Păulești, Găgeni),

DJ 100B, DJ 101D, DJ 101E (Balta Doamnei, Gherghița).

Șoferii sunt nevoiți să circule prudent, în condiții de iarnă.

Ploiești: zăpadă pe arterele principale și secundare

În municipiul Ploiești ninge în continuare. Pe arterele principale, carosabilul este acoperit cu zăpadă frământată, iar pe străzile secundare stratul de zăpadă acoperă întreaga suprafață de rulare.

Se intervine cu utilaje dotate cu lamă și material antiderapant atât în municipiu, cât și pe rețeaua de drumuri județene.

Restricții pe autostrăzi

Pe autostrăzile A3 și A7 circulația vehiculelor este restricționată, în contextul condițiilor meteo nefavorabile.

Recomandările Poliției Rutiere

Polițiștii rutieri din cadrul IPJ Prahova sunt în teren și monitorizează permanent traficul pentru prevenirea accidentelor.

Autoritățile recomandă conducătorilor auto:

să adapteze viteza la condițiile de drum;

să evite depășirile riscante;

să păstreze distanța de siguranță;

să se asigure că autovehiculele sunt echipate corespunzător pentru sezonul rece.

IPJ Prahova anunță că efectivele au fost suplimentate, iar intervențiile vor continua pentru menținerea siguranței rutiere pe fondul condițiilor meteorologice dificile.