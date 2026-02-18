Unde sunați dacă aveți probleme din cauza ninsorii

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a publicat o postare cu numerele de telefon care pot fi apelate în funcție de problemele cauzate de ninsoare.

Astfel, în funcție de ce dificultăți întâmpinați, apelați următoarele numere de telefon:

Pentru sesizări privind probleme cauzate de ninsoare: RASP – 0244984 sau Poliția locală – 0244954

Pentru sesizări privind copaci sau stâlpi căzuți: ISU a solicitat să fie transmise direct prin numărul de urgență 112

Pentru sesizări privind persoane vulnerabile, cu nevoi imediate (e.g. alimente), care nu se pot deplasa din cauza zăpezii: ASSC – 0720 285 234

„Hai să acționăm ca o comunitate pe timp de criză. Sunt sute de oameni care lucrează pentru oraș într-o situație critică și înjurăturile și pretențiile care nu au legătură cu realitatea meteo nu îi ajută. Situația e gravă în multe zone din țară”, a scris primarul Polițeanu.