Tânără de 21 de ani din Ploiești, dată dispărută. Poliția face apel la populație

Polițiștii din cadrul Secției nr. 4 Poliție Ploiești au fost sesizați, în seara zilei de 17 februarie, de către un bărbat cu privire la dispariția unei tinere în vârstă de 21 de ani.

Potrivit informațiilor transmise, Năstase Luiza Margareta ar fi părăsit domiciliul în jurul orei 10:00 și nu a mai revenit până în prezent.

La momentul plecării, tânăra purta o geacă de culoare neagră și o fustă lungă, închisă la culoare.

Semnalmente: înălțime aproximativ 148 cm, greutate circa 48 kg, păr brunet, ochi căprui, prezintă un tatuaj pe antebrațul drept.

Polițiștii desfășoară activități specifice pentru depistarea persoanei dispărute.

Persoanele care pot oferi informații relevante sunt rugate să apeleze numărul unic de urgență 112 sau să se adreseze celei mai apropiate unități de poliție.