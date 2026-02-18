Trenuri blocate pe ruta Ploiești–București. Întârzieri de până la două ore din cauza vremii

Trenurile care circulă pe ruta Ploiești–București înregistrează întârzieri de până la două ore, din cauza condițiilor meteo nefavorabile.

„Trenurile sunt blocate de mai bine de două ore în Gara Ploiești Vest, pe ruta spre București Nord, din cauza unor copaci căzuți în zona Brazi”, ne-a semnalat un cititor aflat într-unul dintre garnituri.

Potrivit portalului mersultrenurilor.ro, majoritatea trenurilor care pleacă spre Capitală din Gara de Sud sau Gara de Vest au întârzieri cuprinse între câteva zeci de minute și până la două ore.

Călătorii sunt sfătuiți să verifice situația actualizată a trenurilor înainte de plecare și să ia în calcul posibile întârzieri suplimentare, în funcție de evoluția condițiilor meteo.