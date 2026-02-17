Cum se intervine la deszăpezire în Ploiești. Autoritățile spun că sunt pe teren, mașinile derapează

Ploieștiul se află sub avertizare cod portocaliu de ninsori abundente până miercuri, la ora 12:00, iar pe străzi s-a depus deja un strat de câțiva centimetri de zăpadă.

- Publicitate -

Primarul Mihai Polițeanu dă asigurări pe Facebook că echipele de intervenție acționează deja pentru combaterea poleiului și deszăpezire

”Încă de la ora 14:00, RASP Ploiești a transmis comanda de intervenție către operatorul Blue Planet, în contextul prognozei de ninsoare. Prioritate au arterele principale, podurile, pantele, stațiile de transport public, trecerile de pietoni, zona școlilor, spitalelor și instituțiilor publice. Ulterior, intervențiile continuă pe străzile secundare” este mesajul edilului.

- Publicitate -

Acesta a precizat că se împrăștie preventiv material antiderapant pe arterele principale, poduri, pante și rampe, însă pe podul din zona Gării de Vest șoferii au deja mari probleme.

Detalii aici: Mașinile abia urcă podul de la Parcul Municipal Vest din Ploiești, din cauza ninsorii

UPDATE La ora 22:30, primarul Polițeanu a revenit cu un nou mesaj: ”Pe podurile din Ploiești s-a intervenit pana acum deja de 3 ori. Utilajele pleacă din nou spre ele. Continuă să fie probleme. Evitați deplasările dacă nu sunt necesare”

- Publicitate -