Mașinile abia urcă podul de la Parcul Municipal Vest din Ploiești, din cauza ninsorii

Ninge abundent în Ploiești de aproximativ trei ore și în tot acest timp, zăpada depusă pe străzi a început să creeze probleme șoferilor.

Vă reamintim că județul Prahova este sub o atenționare de cod portocaliu de ninsoare și viscol, descrisă de meteorologi drept „cel mai sever episod” din această iarnă.

Pe grupul de Whatsapp InfoTrafic a fost publicată o înregistrare video realizată în această seară pe podul de lângă parcul Municipal Vest, pe sensul de ieșire din Ploiești, în care au mai multe mașini reușeau cu greu să urce.

UPDATE La ora 22:30, primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu postat un mesaj pe această temă: ”Pe podurile din Ploiești s-a intervenit pana acum deja de 3 ori. Utilajele pleacă din nou spre ele. Continuă să fie probleme. Evitați deplasările dacă nu sunt necesare”

Vom reveni cu detalii