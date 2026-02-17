Prahova, sub alertă de viscol și ninsori abundente. Șefa ANM: „Nu excludem emiterea unui cod roșu”

Prahova a intrat sub alertă meteo de viscol, ger, polei și ninsori abundente, după ce Administrația Națională de Meteorologie a emis un cod portocaliu valabil de marți seară, de la ora 20:00, până miercuri la ora 12:00.

Directoarea ANM, Elena Mateescu, a declarat, marți seară, la Antena 3 CNN, că instituția nu exclude o posibilă creștere a gradului de alertă la cod roșu, în funcție de evoluția fenomenelor meteo din timpul nopții.

Potrivit acesteia, în sudul și sud-estul țării, inclusiv în județele afectate de actuala avertizare, printre care se numără și Prahova, sunt așteptate ninsori consistente, cu un strat de zăpadă ce poate ajunge la 20–50 de centimetri. Vântul va avea intensificări cu rafale de 60–85 km/h, ceea ce va provoca viscol puternic, troienirea zăpezii și reducerea vizibilității sub 50 de metri.

Un alt risc important îl reprezintă poleiul. Precipitațiile mixte, sub formă de ploaie și lapoviță, urmate de scăderea temperaturilor sub 0 grade Celsius, vor favoriza formarea gheții pe carosabil.

„Nu trebuie să excludem o creștere a gradului de alertare. Dacă vom atinge și ultimele date vor arăta că depășim 85 km/h, trebuie să amendăm prin avertizări de tip now casting de cod roșu”, a precizat Elena Mateescu.