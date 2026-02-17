Prahova sub cod portocaliu de ninsoare și viscol. Cum se circulă

Județul Prahova este din această seară de la ora 20.00, sub atenționare meteorologică de tip cod portocaliu vreme rece, precipitații în general moderate cantitativ, strat de zăpadă, polei, ghețus, intensificări ale vântului și viscol.

UPDATE: Se circulă cu dificultate pe DN1 și pe tronsonul cuprins între Ploiești și Băicoi.

Cum era de așteptat, zăpada căzută în ultimele ore a creat probleme pe principalele drumuri din județul Prahova.

Pe DN1, se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării.

În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe direcția București – Brașov, din apropierea localității Nistorești, începând cu ora 20:00.

Totodată, traficul greu va fi deviat de lângă Ploiești pe DJ 236 spre DN 1A.

Se circulă în coloană în stațiunile de pe Valea Prahovei dar și în Predeal.

Începând cu ora 21.50, utilaje ale CNAIR acționează și pe DN1B Ploiești-Mizil

În acest context trebuie precizat că se circulă în condiții de iarnă și pe toate drumurile naționale din județul Buzău, inclusiv pe autostrada A7.

Vă reamintim că în urma ninsorilor din această seară, a fost înregistrat un eveniment rutier pe Drumul Județean 102i în comuna Valea Doftanei, în care a fost implicat un autobuz

În urma producerii evenimentului, persoanele din autovehicul nu au suferit vătămări corporale.

Pe Drumul Județean 710, în comuna Adunați, traficul rutier se desfășoară în condiții de iarnă, din cauza depunerilor de zăpadă pe partea carosabilă și a ninsorilor abundente.

Vom reveni cu detalii