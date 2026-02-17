DN1 București–Brașov: trafic restricționat pentru vehiculele de mare tonaj din cauza vremii

Trafic restricționat din cauza condițiilor meteo nefavorabile pe DN 1 (E60), în zona stațiunilor montane de pe Valea Prahovei, marți, 17 februarie. Vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe tronsonul de drum, la km 103, le este interzis temporar accesul pe acest tronson de drum.

UPDATE: Potrivit Centrului INFOTRAFIC din Inspectoratul General al Poliţiei Române informează că traficul rutier se desfășoară îngreunat pe DN 1 Brașov – Ploiești, în condiții de iarnă, ca urmare a vremii nefavorabile.

În zonă se acționează pentru menținerea drumului practicabil, însă condițiile meteo pot afecta siguranța deplasării.

În acest context, a fost stabilită măsura restricționării traficului cu masa totală maximă admisă mai mare de 7,5 tone, pe direcția București – Brașov, din 447052apropierea localității Nistorești, începând cu ora 20:00. Totodată, traficul greu va fi deviat de lângă Ploiești pe DJ 236 spre DN 1A.

Recomandăm conducătorilor auto să evite deplasările în zonă dacă acestea nu sunt absolut necesare, să se informeze în prealabil cu privire la starea drumului și să utilizeze doar autovehicule echipate corespunzător sezonului de iarnă.

De asemenea, conducătorii auto sunt sfătuiți să adapteze viteza la condițiile de drum, să păstreze o distanță de siguranță mai mare față de celelalte vehicule, să manifeste prudență sporită pe sectoarele de drum cu vizibilitate redusă și să respecte indicațiile polițiștilor rutieri aflați în teren.



Având în vedere condițiile meteorologice și de trafic ce se înregistrează la acest moment pe Drumul Național 1 (E60), în zona stațiunilor montane, a fost dispusă măsura restricționării temporare a vehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone, pe tronsonul de drum, la km 103.

Circulația acestor vehicule, pe direcția de deplasare București către Brașov, urmează să se desfășoare pe următoarea rută:

