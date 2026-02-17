Intervenție de urgență pe pârtia Cocora: doi schiori salvați după apel la 112

Doi schiori, aflați în dificultate din cauza ceții, au fost recuperați marți, 17 februarie, de către jandarmii montani. Schiorii nu și-au mai putut da seama, din cauza condițiilor meteo nefavorabile, dacă mai sunt pe pârtia Cocora sau în afara acesteia.

Incidentul s-a petrecut în jurul orei 15.30. Cei doi schiori rătăciți au apelat numărul de urgență 112, iar apelul a fost direcționat către o patrulă din cadrul Postului de Jandarmi Montani Platou Bucegi, care în aproximativ 10 minute a ajuns la fața locului.

Salvatorii i-au coborât în siguranță pe cei doi schiori până la Cota 1400.

Jandarmii montani din cadrul Postului Sinaia intervin frecvent în zona Masivului Bucegi, inclusiv în zonele înalte precum Cocora și Cota 2000, pentru salvarea schiorilor care se rătăcesc, părăsesc pârtiile amenajate sau rămân blocați pe trasee nemarcate/periculoase, în special în condiții de vizibilitate redusă sau ninsoare.