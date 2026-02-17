Controale intensificate ale polițiștilor prahoveni în condițiile fenomenelor meteo extreme

IPJ Prahova a anunțat marți, 17 februarie 2026 faptul că va intensifica controalele rutiere în contextul avertizărilor meteorologice emise pentru perioada 17 februarie– 19 februarie. Astfel vor desfășura acțiuni pe raza județului Prahova pentru prevenirea unor situații de risc și pentru asigurarea protecției cetățenilor.

„Pe durata acestor fenomene meteorologice, polițiștii din cadrul Inspectoratul de Poliție Județean Prahova desfășoară activități de monitorizare a stării de viabilitate a drumurilor publice și intervin acolo unde este necesar pentru prevenirea producerii unor evenimente rutiere.

Activitățile sunt realizate în strânsă colaborare cu celelalte structuri ale Ministerul Afacerilor Interne, iar în situația apariției unor riscuri, polițiștii dispun măsuri pentru informarea autorităților publice competente și a administratorilor drumurilor publice.

Pe parcursul acestei perioade, efectivele de poliție sunt permanent prezente pe principalele artere din județ, pentru asigurarea desfășurării traficului rutier în condiții de siguranță și prevenirea accidentelor de circulație”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Recomandări pentru participanții la trafic:

Evitați deplasările neesențiale pe durata avertizării meteorologice;

Asigurați-vă, înainte de plecare, că autovehiculul este echipat cu anvelope de iarnă, iar sistemele de iluminare și climatizare funcționează corespunzător;

Nu vă angajați în manevre periculoase sau depășiri riscante;

Manifestați un comportament preventiv și adecvat în trafic;

Adaptați viteza la condițiile de drum, cu respectarea obligației ca, în situația circulației pe un tronson afectat de zăpadă, gheață sau polei, viteza să nu depășească 30 km/h în localități și 50 km/h în afara acestora.

Polițiștii recomandă cetățenilor să se informeze constant din surse oficiale și să respecte indicațiile autorităților, pentru siguranța proprie și a celorlalți participanți la trafic.