Anchetă la RAR după ce o femeie a murit într-o mașină electrică în București. Modelul care a ars, retras de la vânzare

Autoritățile au declanșat verificări la Registrul Auto Român (RAR) după tragedia din București în care o femeie și-a pierdut viața, iar un bărbat a fost rănit, când un vehicul electric de mici dimensiuni a luat foc în mers.

Ministerul Transporturilor a trimis Corpului de Control la RAR pentru a verifica dacă toate procedurile legale privind omologarea și înmatricularea acestor autovehicule electrice au fost respectate. Verificările vizează modul în care au fost eliberate documentele și dacă vehiculele au îndeplinit standardele tehnice impuse de legislația auto.

Vehiculul implicat în tragicul eveniment este încadrat în categoria cvadriciclurilor electrice, adică autovehicule electrice de dimensiuni reduse, unele dintre ele putând fi conduse chiar și fără permis de conducere categoria B. După tragedie, platforma online care vindea modelul care a ars a decis retragerea acestuia din ofertă.

Anchetatorii continuă cercetările pentru a stabili cauzele exacte ale incendiului, inclusiv dacă defecțiuni tehnice sau neconformități ale vehiculului ar fi putut contribui la producerea tragediei.

Ministerul Transporturilor a transmis că rezultatele verificărilor vor fi analizate pentru a decide eventuale măsuri suplimentare privind siguranța și omologarea vehiculelor electrice de mici dimensiuni pe piața din România.