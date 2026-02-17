Amenzi de peste 1 milion de lei și sute de misiuni: activitatea jandarmilor prahoveni în 2025

Inspectoratul de Jandarmi Județean Prahova a prezentat bilanțul activității pe anul 2025, un an caracterizat de instituție drept „dinamic”, marcat atât de evoluțiile geopolitice, cât și de tensiunile sociale interne.

- Publicitate -

Activitatea jandarmilor s-a concentrat pe menținerea ordinii publice, intervenții operative și misiuni de pază și protecție, într-un context în care unitatea funcționează cu personal sub nivelul prevăzut în organigramă.

La începutul anului 2026, gradul de încadrare al inspectoratului era de 70,85%. În paralel, 31 de cadre au urmat cursuri de carieră, 61 au participat la stagii de pregătire, iar alți candidați au fost admiși în instituții de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne. Activitatea de sprijin psihologic a inclus sute de evaluări și intervenții pentru personal.

- Publicitate -

Citește și: Peste 3.500 de misiuni și sute de percheziții: Bilanțul activității Jandarmeriei Mobile Ploiești

Bugetul de peste 90 milioane de lei a acoperit integral cheltuielile unității, iar la nivel logistic au fost primite opt autovehicule redistribuite.

Jandarmii au consumat aproape 100.000 de litri de carburanți, parcurgând aproximativ 1,2 milioane de kilometri în misiuni.

- Publicitate -

În plus, au fost realizate lucrări de reparații și modernizări, inclusiv investiții pentru infrastructura tehnică și implementarea sistemelor de monitorizare GPS pentru echipaje.

Ordine publică și sancțiuni

În 2025, jandarmii prahoveni au executat 824 de misiuni de asigurare a ordinii publice și au constituit peste 6.700 de patrule, cu o medie zilnică de 19 echipaje.

În stațiunile montane și pe traseele turistice au fost organizate aproape 2.000 de patrule, fiind implicați aproape 4.000 de jandarmi.

- Publicitate -

Pe linia prevenirii și combaterii faptelor antisociale, au fost sesizate 112 infracțiuni comise de 114 persoane și au fost aplicate 5.804 sancțiuni contravenționale, dintre care 3.728 amenzi în valoare totală de peste 1,1 milioane de lei.

Totodată, au fost executate 502 mandate de aducere și desfășurate peste 200 de activități preventive cu participarea a peste 9.000 de persoane.

Structurile specializate au desfășurat opt acțiuni speciale, inclusiv în domeniul antiterorist.

- Publicitate -

Pază, transporturi și infrastructură strategică

Inspectoratul asigură paza pentru 37 de obiective și a participat la sute de misiuni de escortare: transporturi speciale, transporturi de valori și corespondență clasificată, implicând peste 2.000 de jandarmi. De asemenea, unitatea are în responsabilitate protecția a peste 600 de kilometri de conducte magistrale.

Intervenții și situații de urgență

Pe linia operațională au fost organizate exerciții de alertare și cooperare, iar în situații de urgență jandarmii au intervenit în 27 de misiuni.

Un capitol aparte îl reprezintă intervențiile la animale periculoase: 1.169 de cazuri, majoritatea privind prezența urșilor (1.005 intervenții), dar și câini periculoși, șerpi, mistreți sau alte animale.

- Publicitate -

Prin sistemul 112 au fost direcționate către subunități peste 1.100 de cazuri din totalul apelurilor gestionate.

Probleme și priorități

Printre dificultățile identificate se numără deficitul de personal specializat și dotarea insuficientă pentru intervenții în zona montană. Pentru perioada următoare, conducerea unității își propune creșterea capacității de intervenție, îmbunătățirea sistemelor de suport pentru misiuni și consolidarea recrutării.

Potrivit instituției, evoluțiile sociale și economice, mobilitatea populației, fluxul turistic ridicat și migrația reprezintă factori care pot genera vulnerabilități la nivel local, iar densitatea mare de obiective și stațiuni turistice din județ impune menținerea unei prezențe active în teren.