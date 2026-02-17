- Publicitate -
Control al Gărzii de Mediu la un centru de dezmembrări auto din Ploiești

Ștefan Vlăsceanu
Comisarii Gărzii de Mediu Prahova au efectuat un control la un centru de dezmembrări auto din Ploiești, situat pe strada Mihai Bravu. Acțiunea a fost efectuată în urmă unor sesizări privind condițiile neconforme de desfășurare a activității. 

În urma verificărilor, s-a constatat că agentul economic a depozitat în mod necorespunzător componente provenite de la vehicule scoase din uz, respectiv solide și lichide, carburatoare, dispozitive de pornire, baterii și anvelope.

Pentru neconformitățile identificate, societatea a fost sancționată contravențional cu amendă în valoare de 20.000 lei, în conformitate cu prevederile art. 18 lit. a din Legea nr. 212/2015 privind gestionarea vehiculelor scoase din uz.

Totodată, au fost dispuse măsuri cu termene clare de realizare, în vederea conformării la prevederile legale și asigurării unei gestionări corespunzătoare a deșeurilor existente pe amplasament.

Precizăm că societatea a mai fost vizată și în trecut de controale, iar administratorii au fost sancționați pentru nereguli similare.

