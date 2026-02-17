Trei mașini distruse într-o noapte, pe drumul Mihai Bravu–Teleajen. Șoferii au stat până la 3 dimineața în frig și ploaie

O situație gravă s-a petrecut în cursul nopții trecute în zona Mihai Bravu–Teleajen, în dreptul rafinăriei Lukoil, unde trei autoturisme au fost avariate după ce au trecut prin gropi și pericole nesemnalizate corespunzător. VIDEO la finalul textului.

Trei mașini distruse de aceleași gropi

Potrivit unuia dintre șoferii implicați, toate cele trei mașini au suferit avarii serioase, fiecare dintre ele făcând pană în urma impactului cu carosabilul degradat. Autoturismele nu au mai putut fi deplasate în condiții normale.

Incidentul s-a produs târziu, iar șoferii au fost nevoiți să rămână la fața locului până în jurul orei 03:00 dimineața, în frig și ploaie, încercând să găsească soluții pentru a-și putea continua drumul.

Șoferii susțin că riscul de producere a unor accidente mai grave a fost real, având în vedere lipsa semnalizării corespunzătoare a pericolelor și starea carosabilului.

„În aceeași zonă, trei autoturisme au suferit avarii serioase. Am rămas blocați în mijlocul nopții, în condiții dificile, cu riscul producerii altor accidente, din cauza vizibilității reduse și a stării drumului”, a transmis redacției noastre unul dintre conducătorii auto afectați.

Aceștia consideră că astfel de situații nu ar trebui să aibă loc, în condițiile în care contribuabilii plătesc taxe și impozite, majorate semnificativ chiar în acest an, tocmai pentru a beneficia de infrastructură rutieră sigură.

Strada va fi reparată anul acesta promite Primăria

Primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, a declarat recent la Observatorul Prahovean LIVE că strada respectivă urmează să fie modernizată anul acesta.

Investiția va include și scoaterea șinelor de tramvai după aproape 30 de ani de la scoaterea acestui mijloc de transport de pe traseul centru-platforma Teleajen.

Reamintim că șoferii pot semnaliza ”craterele” din Ploiești și nu numai folosind o hartă interactivă lansată luna trecută de Observatorului Prahovean în cadrul campaniei Raportează o groapă.