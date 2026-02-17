- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Incendiu violent la Zănoaga. Patru persoane primesc de îngrijiri medicale

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
masina pompieri
foto caracter ilustrativ

Un incendiu violent a izbucnit marți dimineață în satul Zănoaga din comuna Dumbrava. Patru persoane primesc îngrijiri medicale. 

- Publicitate -

Potrivit ISU Prahova, focul a cuprins în întregime o anexă gospodărească și ulterior s-a extins la acoperișul unei locuințe.

La fața locului au fost mobilizați inițial pompierii de la Detașamentul 1 Ploiești cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, însă ulterior, forțele au fost suplimentate cu încă o autospecială de la Garda de Intervenție Urlați și cu o autospecială de la Detașamentul 2 Ploiești.

- Publicitate -

„Incendiul a fost localizat în scurt timp, pompierii reușind să împiedice extinderea flăcărilor la alte construcții din apropiere.

În urma evenimentului, 2 persoane au suferit atacuri de panică și au fost asistate medical la fața locului de echipajul SMURD.

O altă persoană, prezintă o ușoară intoxicație cu fum, însă refuză examinarea medicală (până în acest moment), iar o a patra persoană prezintă arsuri de gradele I-II pe aproximativ 4% din suprafața corporală (față și membre superioare) și primește îngrijiri la locul intervenției”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Criză în primăriile din Prahova: investiții înghețate și gropi care nu pot fi astupate

Roxana Tănase Roxana Tănase -
În timp ce la nivel central se discută cifre,...

Povestea ploieșteanului Horia Băzăvan, care transformă mitologia românească în succes internațional

Marius Nica Marius Nica -
La doar 21 de ani, ploieșteanul Horia Băzăvan își...

Cât te costă, de fapt, inflația de 10%, în viața de zi cu zi? Economist: „În realitate e minim 15%”

Corina Matei Corina Matei -
Institutul Național de Statistică (INS) a publicat luni, 16...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -