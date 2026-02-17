Incendiu violent la Zănoaga. Patru persoane primesc de îngrijiri medicale

Un incendiu violent a izbucnit marți dimineață în satul Zănoaga din comuna Dumbrava. Patru persoane primesc îngrijiri medicale.

Potrivit ISU Prahova, focul a cuprins în întregime o anexă gospodărească și ulterior s-a extins la acoperișul unei locuințe.

La fața locului au fost mobilizați inițial pompierii de la Detașamentul 1 Ploiești cu 3 autospeciale de stingere cu apă și spumă și o ambulanță SMURD, însă ulterior, forțele au fost suplimentate cu încă o autospecială de la Garda de Intervenție Urlați și cu o autospecială de la Detașamentul 2 Ploiești.

„Incendiul a fost localizat în scurt timp, pompierii reușind să împiedice extinderea flăcărilor la alte construcții din apropiere.

În urma evenimentului, 2 persoane au suferit atacuri de panică și au fost asistate medical la fața locului de echipajul SMURD.

O altă persoană, prezintă o ușoară intoxicație cu fum, însă refuză examinarea medicală (până în acest moment), iar o a patra persoană prezintă arsuri de gradele I-II pe aproximativ 4% din suprafața corporală (față și membre superioare) și primește îngrijiri la locul intervenției”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.