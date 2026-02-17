- Publicitate -
Accident la Corlătești. Un bărbat a intrat cu mașina într-un gard

Corina Matei
Autor: Corina Matei
Accident
Foto cu caracter ilustrativ

Un accident rutier a avut loc în dimineața zilei de marți, 17 februarie 2026, în jurul orei 07:00, la Corlătești, pe DN1A. Un bărbat de 58 de ani a fost rănit.

Potrivit primelor informații, un bărbat de 58 de ani, conducea un autoturism pe DN1 A, din direcția Bărcănești spre Bucov. Acesta a derapat, în timpul unei curbe la stânga, pe fondul neadaptării vitezei la condițiile de trafic.

În urma derapajului, mașina a ajuns pe contrasens, unde a lovit o autoutilitară, condusă de un bărbat de 47 de ani, care circula regulamentar.

După impact, autoturismul a fost proiectat în gardul unui imobil. În urma accidentului, șoferul autoturismului a suferit răni ușoare.

Ambii conducători auto au fost testați cu aparatul etilotest, valoarea indicând zero în ambele cazuri.

În acest caz polițiștii continuă cercetările și s-a deschis dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.

Nu sunt probleme de trafic la acest moment.

Revenim cu detalii.

