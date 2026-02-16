Urmărire încheiată cu un accident în Dâmbovița. Șoferul fugar a lovit și un pieton

Un tânăr în vârstă de 27 de ani din Șotânga a provocat în această dimineață un accident rutier grav, în localitatea Vulcana-Pandele din Dâmbovița, în încercarea de a scăpa de polițiștii care îl urmăreau.

Potrivit IPJ Dâmbovița, polițiștii din cadrul Formațiunii Rutiere Pucioasa au depistat în trafic un autoturism care circula cu viteza de 89 km/h, pe raza localității Vulcana-Pandele, pe un sector de drum unde limita legală este de 50 km/h.

Polițiștii au efectuat semnal regulamentar de oprire, însă conducătorul auto nu s-a conformat, continuându-și deplasarea, motiv pentru care s-a procedat la urmărirea acestuia.

Din informațiile preliminare s-a constatat că, în timpul urmăririi, șoferul ar fi pierdut controlul asupra direcției de deplasare, ar fi intrat în coliziune cu un buldoexcavator, iar ulterior cu o semiremorcă staționată în afara părții carosabile și ar fi acroșat un tânăr de 22 de ani, cetățean nepalez.

Conducătorul auto a fost identificat ca fiind un tânăr, de 27 de ani, din comuna Șotânga.

În urma impactului, șoferul și pietonul au fost transportați la spital pentru acordarea de îngrijiri medicale.

De asemenea, un pasager, în vârstă de 19 ani, a primit îngrijiri medicale la fața locului, refuzând transportul la unitatea medicală.

Totodată, ca urmare a verificărilor efectuate, polițiștii au constatat faptul că șoferul avea permisul de conducere anulat.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea cu exactitate a tuturor împrejurărilor producerii evenimentului rutier.