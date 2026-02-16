- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Vremea se schimbă brusc în Prahova: ninsori la Ploiești și temperaturi sub zero

Marius Nica
Autor: Marius Nica
ninsori munte
Vremea se răcește și sunt anunțate ninsori

Dacă în weekend ne-am bucurat de o vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, meteorologii anunță o răcire accentuată și chiar ninsori.

- Publicitate -

UPDATE Prahova, sub cod galben de ninsori și viscol. Vreme rece până miercuri dimineață

Astfel, marți, 17 februarie, în majoritatea zonelor din Prahova, inclusiv la Ploiești, sunt prognozate ninsori. Temperatura maximă nu va depăși 2 grade Celsius, iar minima va coborî până la -3 grade.

- Publicitate -

Începând de miercuri, 18 februarie, vremea se va încălzi ușor, cu maxime cuprinse între 4 și 6 grade. Nopțile vor rămâne reci, cu minime ce pot ajunge până la -5 grade.

După episodul de iarnă de marți, următoarele precipitații sunt așteptate la Ploiești vineri, 20 februarie, însă sub formă de ploaie.

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

Primăria Ploiești pierde procesele după criza gunoiului. Amenzi de 100.000 de lei rămân valabile

Marius Nica Marius Nica -
Primăria Ploiești a pierdut în primă instanță procesele cu...

Pentru ce a fost proiectat Sistemul Antigrindină și de ce a fost oprit, în 2025, în România. Va fi repornit în 2026?

Corina Matei Corina Matei -
Pentru a aduce o serie de clarificări cu privire...

Dosar penal pentru tăieri ilegale de arbori în Prahova: zeci de plopi doborâți lângă calea ferată

Oana Stoica Oana Stoica -
O situație incredibilă a ieșit la iveală în județul...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -