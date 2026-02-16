Vremea se schimbă brusc în Prahova: ninsori la Ploiești și temperaturi sub zero

Dacă în weekend ne-am bucurat de o vreme neobișnuit de caldă pentru această perioadă, meteorologii anunță o răcire accentuată și chiar ninsori.

UPDATE Prahova, sub cod galben de ninsori și viscol. Vreme rece până miercuri dimineață

Astfel, marți, 17 februarie, în majoritatea zonelor din Prahova, inclusiv la Ploiești, sunt prognozate ninsori. Temperatura maximă nu va depăși 2 grade Celsius, iar minima va coborî până la -3 grade.

Începând de miercuri, 18 februarie, vremea se va încălzi ușor, cu maxime cuprinse între 4 și 6 grade. Nopțile vor rămâne reci, cu minime ce pot ajunge până la -5 grade.

După episodul de iarnă de marți, următoarele precipitații sunt așteptate la Ploiești vineri, 20 februarie, însă sub formă de ploaie.