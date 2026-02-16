Navetiștii Ploiești–București, blocați în trenuri cu întârzieri de zeci de minute

Navetiștii care circulă luni dimineață pe ruta Ploiești–București au avut parte de întârzieri de zeci de minute, după ce locomotiva unui tren s-a defectat între Periș și Dârza, pe sensul de mers spre Capitală.

Din cauza incidentului, circulația feroviară în zonă se desfășoară pe un singur fir, ceea ce a generat blocaje și întârzieri în lanț pentru mai multe garnituri.

Un cititor al Observatorului Prahovean, aflat în Trenul 5030 cu plecare la ora 06:26 din Ploiești Sud, a transmis că trenul a staționat aproximativ o oră înainte de Periș, în câmp.

„Suntem în trenul 5030, cu plecare la 06:26 din Ploiești Sud. Stăm deja de o oră înainte de Periș, în câmp. Șeful de tren nu este de găsit să ne spună ce se întâmplă și, mai ales, când vom pleca”, a relatat acesta.

Incidentul vine la doar o săptămână după o situație similară pe aceeași rută, când o altă defecțiune tehnică a provocat întârzieri semnificative pentru navetiștii dintre Ploiești și București.

