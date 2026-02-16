- Publicitate -
Navetiștii Ploiești–București, blocați în trenuri cu întârzieri de zeci de minute

Autor: Marius Nica
Navetiștii care circulă luni dimineață pe ruta Ploiești–București au avut parte de întârzieri de zeci de minute, după ce locomotiva unui tren s-a defectat între Periș și Dârza, pe sensul de mers spre Capitală.

Din cauza incidentului, circulația feroviară în zonă se desfășoară pe un singur fir, ceea ce a generat blocaje și întârzieri în lanț pentru mai multe garnituri.

Un cititor al Observatorului Prahovean, aflat în Trenul 5030 cu plecare la ora 06:26 din Ploiești Sud, a transmis că trenul a staționat aproximativ o oră înainte de Periș, în câmp.

„Suntem în trenul 5030, cu plecare la 06:26 din Ploiești Sud. Stăm deja de o oră înainte de Periș, în câmp. Șeful de tren nu este de găsit să ne spună ce se întâmplă și, mai ales, când vom pleca”, a relatat acesta.

Incidentul vine la doar o săptămână după o situație similară pe aceeași rută, când o altă defecțiune tehnică a provocat întârzieri semnificative pentru navetiștii dintre Ploiești și București.

Detalii aici: Întârzieri mari de trenuri pe ruta Ploiești–București

