Un autocar a intrat în sensul giratoriu de la intrarea pe A3

Un accident rutier în care a fost implicat un autocar s-a produs duminică seară pe DN1, în sensul giratoriu de la intersecția cu Autostrada A3 București-Ploiești.

- Publicitate -

Potrivit ISU Prahova, în autocar se aflau 47 de persoane, printre care și un minor. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită grav.

Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în zona sensului giratoriu de pe DN1

- Publicitate -

La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri pentru asigurarea zonei și un echipaj SMURD pentru evaluarea medicală a persoanelor din autocar.

Precizăm că circulația rutieră pe principalele artere rutiere din județul Prahova se desfășoară duminică seara în condiții de ploaie.

Vă reamintim că alte două accidente rutiere s-au produs azi în Prahova, la Nedelea și Bălțești.