Un autocar a intrat în sensul giratoriu de la intrarea pe A3

Un accident rutier în care a fost implicat un autocar s-a produs duminică seară pe DN1, în sensul giratoriu de la intersecția cu Autostrada A3 București-Ploiești.
Potrivit ISU Prahova, în autocar se aflau 47 de persoane, printre care și un minor. Din fericire, nicio persoană nu a fost rănită grav.
Traficul rutier se desfășoară cu dificultate în zona sensului giratoriu de pe DN1
La fața locului au fost mobilizate echipaje de pompieri pentru asigurarea zonei și un echipaj SMURD pentru evaluarea medicală a persoanelor din autocar.
Precizăm că circulația rutieră pe principalele artere rutiere din județul Prahova se desfășoară duminică seara în condiții de ploaie.
Vă reamintim că alte două accidente rutiere s-au produs azi în Prahova, la Nedelea și Bălțești.