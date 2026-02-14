Ploiești și Brazi, între zonele cu cel mai poluat aer din România. Depășiri la benzen, NO₂, PM10

Municipiul Ploiești și comuna Brazi apar pe lista localităților din România cu cel mai poluat aer. Sunt înregistrate frecvent depășiri la la benzen, NO₂, PM10, potrivit unei analize a Agenției Naționale pentru Mediu și Arii Protejate (ANMAP), publicată de digi24.ro.

Datele centralizate la nivel național arată că majoritatea locuitorilor din marile orașe, inclusiv din Ploiești, respiră aer care depășește constant limitele legale de poluare.

Poluare generată de rafinării și de fabrici, traficul intens și încălzirea cu combustibili solizi mențin niveluri ridicate de benzen, particule în suspensie și oxizi de azot, poluanți care pot afecta sănătatea, în special în cazul copiilor.

Ce respiră prahovenii din Ploiești și Brazi

Potrivit clasificării oficiale privind conformarea cu standardele de calitate a aerului, municipiul Ploiești și comuna Brazi sunt încadrate în categoria zonelor unde s-au constatat depășiri ale valorilor-limită pentru mai mulți poluanți.

pentru dioxid de azot și oxizi de azot sunt încadrate municipiile: București, Brașov, Constanța, Cluj-Napoca, Craiova, Iași, Ploiești , Timișoara, Deva și comună Brazi din județul Prahova;

, Timișoara, Deva și comună din județul Prahova; pentru particule în suspensie (PM10) sunt încadrate municipiile: București, Constanța, Craiova, Iași, Ploiești , Timișoara, Sebeș, Suceava, Târgu Mureș, Sighetu Marmației, Târgu Jiu, Dej, Miercurea Ciuc, orașele Rovinari, Buftea, Voluntari, Bragadiru și comunele Glina și Holboca;

, Timișoara, Sebeș, Suceava, Târgu Mureș, Sighetu Marmației, Târgu Jiu, Dej, Miercurea Ciuc, orașele Rovinari, Buftea, Voluntari, Bragadiru și comunele Glina și Holboca; pentru particule în suspensie (PM2,5) sunt încadrate municipiile: București, Sighetu Marmației;

pentru benzen sunt încadrate municipiul: Ploiești și comună Brazi.

În astfel de cazuri, legislația obligă autoritățile locale să elaboreze planuri de gestionare și reducere a poluării, în care sunt identificate sursele principale de emisii și măsurile necesare pentru limitarea acestora.

Expunerea pe termen lung la aer poluat este asociată inclusiv cu inflamații cronice ale căilor respiratorii și creșterea riscului de astm, potrivit datelor din rapoartele de sănătate publică.

Indicele oficial de calitate a aerului este calculat pe o scară de la 1 („bun”) la 6 („extrem de rău”), pe baza concentrațiilor unor poluanți precum dioxidul de azot, dioxidul de sulf, ozonul sau particulele PM10 și PM2,5, date actualizate orar prin rețeaua națională de monitorizare.

Lista cu unitățile administrativ-teritoriale întocmită în urmă încadrării în regimul de gestionare I a ariilor din zone și aglomerări:

La dată prezenței este în vigoare Ordinul nr. 2.761 din 16 octombrie 2025 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urmă încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexă nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător.

Pentru zonele în care valorile-limita ale poluanților monitorizați au fost depășite și că urmare au fost încadrate în regim de gestionare I există obligativitatea de a se întocmi planuri/planuri integrate de calitate a aerului, conform Hotărârii Guvernului nr. 257/2015.

În aceste planuri sunt identificate și prezentate principalele cauze care au determinat depășirile, respectiv principalele surse de emisii responsabile de poluare cât și informații privind contribuția acestor surse la depășirile determinate.

