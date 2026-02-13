Ce marcă era mașina electrică în care o femeie a murit arsă de vie în București

O femeie în vârstă de 51 de ani a murit vineri după amiază în București, în urma unui incendiu izbucnit la mașina electrică în care se afla.

Incidentul s‑a produs în jurul orei 13:00 pe Bulevardul Constructorilor, în Sectorul 6, când vehiculul electric, un model Arora S2, a luat foc din senin, potrivit observatornews.ro.

Autoturismul este un cvadriciclu electric de mici dimensiuni, destinat deplasărilor urbane și este promovat ca o alternativă accesibilă pentru oraș, putând fi condus fără permis auto.

Mașina are o caroserie compactă, două uși și un habitaclu restrâns, cu locurile dispuse unul în spatele celuilalt. Șoferul în vârstă de 56 de ani s-a salvat la timp la timp, însă flăcările s-au extins atât de repede încât soția sa în vârstă de 51 de ani, care se afla pe locul din spate, nu a mai apucat să iasă din mașină.

La scurt timp după izbucnirea incendiului, flăcările s‑au extins rapid la alte trei autoturisme parcate în zonă.

Anchetatorii urmează să stabilească exact cauza izbucnirii incendiului şi dacă a fost vorba despre o defecţiune tehnică sau despre un alt factor care a dus la producerea tragediei.