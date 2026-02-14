Alexis Stan, puștiul minune al driftului european, Golden Buzz la „Românii au talent”

În august 2025, în studioul Observatorului Prahovean, îl aveam ca invitat pe Alexis Stan, însoțit de tatăl său, Răzvan. Puștiul-minune al driftului european a venit la Ploiești pentru a participa, în orașul natal al tatălui său, la un eveniment național, finala sezonului RoDrift 2025.

Vineri, 13 februarie 2026, a fost difuzată ediția emisiunii „Românii au talent” în care Alexis Stan a reușit să impresioneze juriul cu demonstrația lui și a obținut Golden Buzz pentru a merge mai departe în etapele următoare ale competiției.

Performanța lui Alexis este cu atât mai impresionantă cu cât el este foarte tânăr, având doar 11 ani. Driftul este pasiunea lui și talentul cu care s-a prezentat la emisiunea „Românii au talent”.

Reamintim faptul că Alexis s-a urcat pentru prima dată într-o mașină la vârsta de doi ani. La vârsta de cinci ani a primit de la bunicul său primul kart iar, un an mai târziu, participa la prima lui competiție oficială. La vârsta de opt ani realiza primul său derapaj controlat (drift), iar în 2025, la doar 10 ani, a devenit cel mai tânăr pilot licențiat de drift din Europa, din toate timpurile.

