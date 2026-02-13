Service auto din Ploiești, amendat de Garda de Mediu

Garda Națională de Mediu – Comisariatul Județean Prahova a efectuat un control la o societate comercială din municipiul Ploiești care desfășoară activități de service auto, inclusiv vopsitorie.

În urma verificărilor, comisarii de mediu au constatat că operatorul economic nu a întocmit și nu a ținut evidența gestiunii deșeurilor generate din activitate, așa cum prevede legislația în vigoare.

Pentru neconformitățile identificate, societatea a fost sancționată contravențional cu o amendă în valoare de 7.500 de lei.

Reprezentanții Gărzii de Mediu Prahova nu au menționat numele agentului economic sancționat.