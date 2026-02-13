- Publicitate -
Ce a rămas din mașina electrică cuprinsă de flăcări în București. O femeie a murit, un bărbat a fost rănit

Un incendiu puternic a cuprins vineri după amiază mai multe mașini pe Bulevardul Constructorilor din București. Focul a izbucnit de la o mașină electrică în care se aflau un bărbat și o femeie, potrivit hotnews.ro.

Bărbatul a reușit să salveze, însă femeia a murit.

Incendiul a izbucnit în jurul orei 13.00. La sosirea primelor echipaje de pompieri, incendiul se manifesta violent la nivelul unei mașini, iar ulterior s-a extins la alte trei din apropiere, a transmis ISUBIF.

În interiorul autoturismului de la care a pornit incendiul a fost identificată o femeie. Din păcate, în ciuda eforturilor de salvare, aceasta a fost declarată decedată.

Totodată, un bărbat, aflat în același autoturism, a reușit să se autoevacueze. El a suferit arsuri, a fost evaluat medical la fața locului și ulterior transportat la spital.

