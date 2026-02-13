- Publicitate -
Observatorul PrahoveanEveniment

Incendiu violent în București. Mai multe mașini cuprinse de flăcări, o persoană a murit, iar alta este rănită

Ștefan Vlăsceanu
Autor: Ștefan Vlăsceanu
incendiu masini bucuresti

Un incendiu puternic a izbucnit vineri, 13 februarie 2026, pe Bulevardul Constructorilor, în Sectorul 6 al Capitalei, unde mai multe autovehicule au fost cuprinse de flăcări, a anunțat Inspectoratul pentru Situații de Urgență București–Ilfov (ISU).

- Publicitate -

UPDATE: Ce a rămas din mașina electrică cuprinsă de flăcări în București. O femeie a murit, un bărbat a fost rănit

Potrivit primelor informații, la sosirea echipajelor de intervenție, incendiul se manifesta violent la nivelul unui autovehicul, iar focul s‑a extins, afectând cel puțin alte trei mașini aflate în apropiere.

- Publicitate -

Pompierii au identificat două victime la fața locului: o persoană a fost găsită decedată, iar o altă persoană a fost rănită, fără ca, deocamdată, să fie comunicate detalii despre starea acesteia.

La locul incidentului au intervenit mai multe autospeciale de stingere, o autospecială de hidroperforare, echipaje SMURD, o autospecială de descarcerare și Detașamentul Special de Salvatori.

Autoritățile continuă cercetările pentru a stabili cauzele producerii incendiului și circumstanțele în care s‑a produs tragedia.

- Publicitate -

Ai un pont?
Scrie-ne pe WhatsApp la 0785075112.

Trimite pe WhatsApp

Ce părere ai? Comentează aici!

Comentariul tău
Numele tău

Sondaj Observatorul Prahovean

- Publicitate -

Exclusiv

România a intrat în recesiune tehnică. Economist: „Nu suntem în criză, dar e un semnal de alarmă”

Corina Matei Corina Matei -
Vineri, 13 februarie 2026, Institutul Național de Statistică (INS)...

EXCLUSIV: Primăria Ploiești, amendată pentru gropile din oraș

Marius Nica Marius Nica -
De la începutul anului și până în prezent, Primăria...

Ce mănâncă elevii din singurul liceu din Prahova unde s-a reluat programul ”Masă caldă”

Oana Stoica Oana Stoica -
În urmă cu o lună, Observatorul Prahovean semnala situația...

Provocarea Observatorul Prahovean

- Publicitate -
- Publicitate -

Voxpublica

- Publicitate -

Știri noi

- Publicitate -

Emisiuni

- Publicitate -
- Publicitate -