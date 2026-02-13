Locuri suplimentate în Ploiești la „traseu” categoria B, pentru permisul de conducere

S.P.C.R.P.C.I.V. Prahova (Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor) anunță suplimentarea locurilor pentru proba practică a examenului auto în municipiul Ploiești, pentru categoriile A, B, C, CE și D.

Vă reamintim că joi a fost luată o decizie similară pentru Câmpina.

SRPCIV este instituția responsabilă cu organizarea examenelor pentru obținerea permisului de conducere, eliberarea și reînnoirea permiselor, precum și înmatricularea vehiculelor, asigurând respectarea legislației rutiere și siguranța circulației.

Locurile suplimentare la probele practice

Luni, 16 februarie 2026, ora 15.00

78 de locuri pentru categoria B

32 de locuri pentru categoriile C, CE și D

Marți, 17 februarie 2026, ora 15.00

52 de locuri pentru categoria A

Instituția recomandă candidaților să urmărească pagina oficială a Instituției Prefectului județul Prahova pentru anunțuri privind suplimentarea locurilor și alte informații utile despre examenul auto.

Această suplimentare vine ca răspuns la cererea ridicată pentru probele practice și are scopul de a facilita accesul candidaților la obținerea permisului de conducere, fără întârzieri suplimentare.