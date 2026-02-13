Rezultate remarcabile pentru elevii Spectrum Ploiești la Concursul Lumina Math

Elevii Spectrum au obținut rezultate deosebite la Concursul Lumina Math, demonstrând seriozitate, perseverență și pasiune pentru matematică. Performanțele lor reflectă atât munca susținută a elevilor, cât și implicarea constantă a profesorilor coordonatori.

- Publicitate -

Premii de excelență și podium

La categoria Excelență, s-au remarcat:

Tudor Bărbulescu (clasa a III-a)

- Publicitate -

Theodor Dragoș Jalbă (clasa a III-a)

Premiul III a fost obținut de:

Matei-Cristian Toader (clasa a VIII-a)

- Publicitate -

Premii pentru merit și apreciere

La categoria Merit au fost premiați:

Vlad Georgescu (clasa a III-a)

Eva Maria Dan (clasa a IV-a)

- Publicitate -

Elena Teodora Nicolae Bulearcă (clasa a III-a)

Matei Gabriel Zamfir (clasa a III-a)

Luca Mihail Zamfir (clasa a III-a)

- Publicitate -

La categoria Apreciere:

Violeta Samoilă (clasa a III-a)

Anghel Mihail (clasa a IV-a)

- Publicitate -

Yusuf Eymen Yentek (clasa a III-a)

Andrei Radu (clasa a III-a)

Aris Ionuț Anghel (clasa a III-a)

- Publicitate -

Ingrid Drăguna (clasa a III-a)

Irimescu Dragoș Cristian (clasa a IV-a)

Mențiuni și recunoaștere

Au obținut Mențiune:

- Publicitate -

Corina Stoian (clasa a V-a)

Petru Luchian Sîrbu (clasa a VIII-a)

Sebastian Alexandru Brulea (clasa a V-a)

Ruben Wouters (clasa a V-a)

Patrick Ștefan Șerban (clasa a VI-a)

La categoria Recunoaștere:

Vlad Alexandru Voicu (clasa a III-a)

Sofia Ana-Maria Dobre (clasa a III-a)

Kevin Adrian Micu (clasa a IV-a)

De asemenea, mai mulți elevi s-au calificat la etapa județeană a Olimpiadei de Matematică și a Olimpiadei de Limba și literatura română, performanță care confirmă nivelul ridicat de pregătire.

Reprezentanții școlii au transmis felicitări tuturor elevilor pentru muncă, implicare și rezultate și le-au urat mult succes la etapele următoare ale competițiilor.