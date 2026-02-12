Au început lucrările de astupare a craterelor pe podul care leagă Câmpina de Telega

După ce miercuri, 11 februarie, au fost publicate imagini cu starea deplorabilă în care se află podul rutier de la Zorile, care face legătura între Câmpina și Telega, echipe de muncitori s-au apucat joi, 12 februarie, să astupe craterele uriașe din asfalt.

- Publicitate -

Mai mulți cititori au semnalat faptul că podul e plin de gropi adânci, totul spre disperarea șoferilor, ajunși în situația de a nu mai avea, practic, ce ocoli.

Dincolo de craterele imense, oamenii au transmis și faptul că, pe podul în cauză, sunt porțiuni de carosabil degradate până la structura de rezistență, armătura metalică este „mâncată” de rugină, iar tencuiala e și ea făcută praf.

- Publicitate -

Aflat în administrarea Consiliului Județean, podul nu a mai fost reabilitat, spunea, pe 11 februarie, vicepreședintele instituției, Mario Soare (PSD), de ani de zile, chiar zeci.

„Am trimis echipă de intervenție rapidă în teren pentru evaluarea situației. Deocamdată sunt plombate găurile din asfalt, urmând ca, după aprobarea bugetuluo, să vedem ce lucrări se mai impun și cum putem interveni. Rezolvăm, momentan, urgența, adică astupăm craterele și nivelăm asfaltul”, a transmis vicepreședintele CJ Prahova.

Podul de la Zorile, care face legătura între Câmpina și comune precum Telega sau Brebu, este tranzitat zilnic de sute de vehicule, ceea ce accelerează procesul de degradare.

- Publicitate -

Oamenii din zonă spun că lucrările de reparații ar fi trebuit realizate de ani buni și că întreținerea periodică ar fi prevenit situația actuală.