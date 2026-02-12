- Publicitate -
Locuri suplimentate pentru categoria B, la proba practică de obținere a permisului în Câmpina

Autor: Ștefan Vlăsceanu
Serviciul Public Comunitar Regim Permise de Conducere și Înmatriculare a Vehiculelor (S.P.C.R.P.C.I.V.) Prahova anunță suplimentarea locurilor disponibile pentru susținerea probei practice în vederea obținerii permisului de conducere, în municipiul Câmpina.

Potrivit instituției, noile locuri vor fi disponibile începând de mâine, 13 februarie 2026, de la ora 15.00.

În total, vor fi alocate:

  • 64 de locuri pentru categoria B
  • 28 de locuri pentru categoriile C, CE și D

Reprezentanții instituției îi sfătuiesc pe candidați să urmărească pagina oficială a Instituției Prefectului județului Prahova, unde sunt publicate anunțurile privind suplimentarea locurilor pentru susținerea probei practice a examenului auto.

