Observatorul Prahovean

Carrefour România anunță vânzarea către Pavăl Holding, controlat de proprietarii Dedeman

Corina Matei
Autor: Corina Matei
Deschidere Carrefour AFI Ploiesti

Joi, 12 februarie 2026, Carrefour, cel mai mare retailer alimentar din Europa, a anunțat vânzarea filialei din România către Pavăl Holding, grup controlat de proprietarii Dedeman. Tranzacția are o valoare de peste 800.000 de euro.

Așa cum a anunțat încă din 2025, retailerul Carrefour intenționează să se retragă de pe piața din România. În acest sens vânzarea face parte dintr-o revizuire mai amplă a portofoliului, iniţiată anul trecut de grupul francez.

Grupul îşi continuă transformarea şi se concentrează din nou pe cele trei ţări principale”, a declarat CEO-ul Alexandre Bompard într-un comunicat de presă, citat de News.ro.

Potrivit surselor din piață, tranzacția ar urma să se finalizeze în a doua jumătate a anului 2026.

Sondaj Observatorul Prahovean

