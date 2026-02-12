Căldură oprită astăzi în Ploiești, din cauza unei avarii. Care sunt zonele afectate

Termo Ploiești a anunțat, printr-un comunicat de presă că joi, 12 februarie 2026, va fi întreruptă căldura în câteva zone din Ploiești din cauza unei avarii.

- Publicitate -

„Astăzi, 12.02.2026, în intervalul orar 08:00 – 22:00, se va întrerupe furnizarea agentului termic pe Magistrala Jianu, pentru remedierea unei avarii apărute pe strada Teleajen, în zona căminului de racord general, în spatele blocului 9C.

Zonele afectate sunt:

P.T. 3 Sud (Dispecerat Zona)

- Publicitate -

str. Fat Frumos; bl. F2 (spate bl. Gioconda)

Gioconda; F; F1; F1A; F1B; F1C; F2; F3 sc. A, B; F4 sc. A, B; Cernica nr. 26 (casa)

P.T. 5 Sud

str. Eminescu; bl. A4

- Publicitate -

1 sc. A, B; 2 sc. A, B; 3 sc. A, B; 4 sc. A-C; 5 sc. A, B; 6 sc. A-C; 7 sc. A, B; 8 sc. A-C; 9 sc. A, B; 10 sc. A, B; 11 sc. A, B; A1; A2; A3; A4; A5; A6; A7; B1 sc. A, B; B2 sc. A, B; B3 sc. A, B; bl. Traian; Vuia; bl. Rodica

P.T. 14 Democratiei

str. Lacramioarei; bl. Jianu 9

- Publicitate -

3 sc. A-C; 4 sc. A-C; 5 sc. A-C; 6 sc. A-C; 7 sc. A, B; 8 sc. A, B; 9 sc. A, B; 10 sc. A, B; Ardeal nr. 1;

Milcov nr. 6; 13 Decembrie; J1; J2; J3; J4; J5; J6; J7; J8; J9; J92; J94; J96; J98; J100; J102;

J104; J106; J108; J110

- Publicitate -

P.T. UZUC

str. Fratiei

2 sc. B; bl. Garsoniere; bl. UZUC; bl. CONSTIL

- Publicitate -

MT-uri

Spital Pediatrie; Lic de Arte; Radu Stanian; Gradinita Crai Nou

Pentru relații suplimentare, vă rugăm să ne contactați la numărul de telefon: 0800 672 777 – TelVerde, număr de telefon apelabil gratuit, la nivel național, din orice rețea, 24 de ore din 24, 7 zile din 7.

- Publicitate -

Ne cerem scuze pentru disconfortul creat și vă mulțumim pentru înțelegere”, a transmis Termo Ploiești.