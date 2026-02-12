Harta gropilor explodează în Prahova: peste 500 de sesizări!

Peste 500 de gropi au fost raportate de cititorii noștri în harta interactivă lansată luna trecută de Observatorul Prahovean. Cele mai multe sesizări au fost înregistrate în Ploiești, dar și pe mai multe drumuri naționale și județene din Prahova.

- Publicitate -

Cititorii au reclamat atât gropile apărute după episoadele de iarnă, cât și capacele de canalizare deteriorate sau șanțurile astupate superficial de către rețelari.

Gropile din Ploiești, astupate la primăvară

Din păcate, cel puțin în Ploiești, șoferii vor fi nevoiți să mai facă slalom printre gropi cel puțin o lună, din cauza condițiilor meteo, dar și a lipsei fondurilor la bugetul local, în absența unui buget adoptat.

- Publicitate -

Acesta a fost mesajul transmis de primarul Ploieștiului, Mihai Polițeanu, în cadrul emisiunii Observatorul Prahovean LIVE de joia trecută.

Detalii aici: Asfaltarea gropilor din Ploiești, amânată până la primăvară. Explicațiile primarului

Cum poți raporta o groapă

Apasă butonul „Raportează o groapă”

Marchează pe hartă locul exact unde se află groapa

Poți adăuga un comentariu sau o descriere (opțional)

Poți încărca o fotografie relevantă (opțional)

Bifează secțiunea de securitate

Apasă butonul „Trimiteți”

După trimitere, vei primi mesajul:

- Publicitate -

„Mulțumim! Raportarea a fost trimisă și intră la moderare. Harta se actualizează în 10 secunde.”

Gropile sunt semnalizate pe hartă cu un simbol albastru.

Raportează și tu gropile aici