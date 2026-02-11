Un bărbat din Dumbrăvești, prins de poliție conducând o mașină cu numere false

Marți, 10 februarie 2026, pe un drum județean din afara orașului Plopeni, polițiștii au oprit, pentru un control de rutină, un autoturism.

În urma cercetărilor s-a constatat faptul că autoturismul avea autorizația de circulație provizorie expirată, iar plăcuțele provizorii pe care le avea figurau în bazele de date ca fiind ale unui alt autovehicul.

În cauză, polițiștii continuă cercetările în vederea stabilirii împrejurărilor în care a avut loc evenimentul.

Totodată, în cauză, s-a deschis un dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de punerea în circulaţie sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat sau neînregistrat și conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul cu număr fals de înmatriculare sau înregistrare.