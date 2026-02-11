- Publicitate -
Prins la volan, având permisul suspendat și alcoolemie de 1,13 mg/l

Marți, 10 februarie 2026, polițiștii din Bușteni, în timpul unui control de rutină pe DN1, au prins un bărbat care conducea o mașină, el având permisul suspendat și alcoolemia de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Acesta a fost oprit de polițiști pentru un control simplu. În urma cercetărilor amănunțite s-a constatat că bărbatul în cauză figurează cu dreptul de a conduce suspendat pentru refuzul de testare cu aparatul etilotest.

Deoarece emana halenă alcoolică, acesta a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind de 1,13 mg/l alcool pur în aerul expirat.

Având în vedere rezultatul testării, conducătorul auto a fost condus la unitatea medicală pentru prelevarea de mostre biologice de sânge, în vederea stabilirii alcoolemiei exacte.

În urma probatoriului administrat, față de bărbatul în cauză a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentat unității de parchet competente, în vederea analizării oportunității luării unei alte măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate pentru stabilirea tuturor împrejurărilor evenimentului, în cadrul unui dosar penal întocmit sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul avand dreptul de a conduce suspendat și conducerea unui vehicul sub influența alcoolului”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.

Bărbatul, identificat ca fiind din județul Dâmbovița, a fost reținut pentru 24 de ore.

