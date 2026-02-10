Bărbat din Prahova, reținut după ce a încălcat ordinul de protecție și a distrus brățara electronică

Un bărbat de 33 de ani, din Balta Doamnei, a fost reținut pentru 24 de ore, după ce a încălcat ordinul de protecție și a distrus dispozitivul cu care era monitorizat. Individul, aflat sub supraveghere electronică pentru violență domestică împotriva soției sale, în vârstă de 34 de ani, are dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, amenințare și distrugere. El riscă să stea după gratii pentru următoarele 30 de zile.

Polițiștii din cadrul secției de poliție din Puchenii Mari s-au sesizat după ce au constatat că dispozitivul cu care bărbatul era monitorizat nu mai emite semnal.

Echipajul a intervenit și s-a deplasat la domiciliul persoanei monitorizate. În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că aceasta nu se afla acasă, existând indicii cu privire la deteriorarea dispozitivului electronic de monitorizare.

Reprezentanții Inspectoratul Județean de Poliție Prahova au transmis că persoana în cauză ar fi tăiat brățara și ar fi aruncat-o pe marginea părții carosabile a unui drum județean, la aproximativ 500 de metri de domiciliu.

„Cercetările au fost extinse, fiind audiată persoana vătămată, care a declarat că, în cursul zilei de 9 februarie 2026, ar fi fost amenințată prin intermediul unor materiale video postate pe o aplicație de comunicare online.

Totodată, din cercetările efectuate a rezultat faptul că persoana în cauză ar fi încălcat, în mod repetat, măsurile dispuse prin ordinul de protecție, inclusiv prin transmiterea unor mesaje vocale, contrar obligațiilor legale stabilite.

În cauză a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de încălcare a măsurilor dispuse prin ordinul de protecție, amenințare și distrugere, fapte prevăzute și pedepsite de legislația penală în vigoare.

În baza probatoriului administrat, față de persoana cercetată a fost dispusă măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând ca aceasta să fie prezentată unității de parchet competente, în vederea analizării oportunității luării unei măsuri preventive.

Cercetările sunt continuate sub coordonarea procurorului de caz, pentru stabilirea tuturor împrejurărilor de fapt și dispunerea măsurilor legale care se impun”, au transmis reprezentanții Inspectoratului Județean de Poliție Prahova.