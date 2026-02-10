Un șofer beat a lovit un autoturism la Urlați. Poliția a întocmit dosar penal

Luni, 9 februarie 2026, la Urlați, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident în localitate. În urma deplasării la fața locului, polițiștii au constatat că un șofer de 71 de ani, cu alcoolemie de 0,65 mg/l alcool pur în aerul expirat, lovise un alt autoturism.

Accidentul s-a petrecut în jurul orei 19:00 și s-a soldat doar cu pagube materiale.

După testearea cu etilotestul, bărbatul de 71 de ani a fost condus la o unitate medicală, în vederea recoltării probelor biologice de sânge, conform prevederilor legale.

„În cauză, polițiștii continuă cercetările într-un dosar penal, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducere a unui vehicul sub influența alcoolului”, au transmis reprezentanții IPJ Prahova.