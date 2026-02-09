- Publicitate -
Gest de omenie al unor polițiști locali din Ploiești, surprins de un cetățean VIDEO

Autor: Marius Nica
politisti local ploiesti imping o masina pana in parcare

Un gest de normalitate și solidaritate a fost surprins duminică, 8 februarie, pe strada Democrației din Ploiești. În timp ce se aflau într-o misiune de patrulare, polițiști locali au intervenit pentru a ajuta un șofer rămas cu mașina defectă în trafic.

Pentru a preveni producerea unui accident, agenții au dirijat circulația și au împins autoturismul până într-o zonă sigură, reușind să-l readucă în parcare fără incidente.

Momentul a fost filmat de un cetățean și a fost apreciat pentru implicarea polițiștilor locali.

VIDEO

